PIOVONO FONDI NELLE SCUOLE SUPERIORI DELLA PROVINCIA: ECCO DOVE

A ottobre sono stati riassegnati alle Province i fondi ordinari per la manutenzione scolastica: da anni per finanziare manutenzioni e interventi bisognava partecipare ai bandi, entrare nelle graduatorie prima nazionali e poi regionali, con una continua trattativa rispetto alle esigenze territoriali.

Alla Provincia di Teramo sono stati assegnati 4.353.753 euro che quindi ha provveduto alla programmazione delle assegnazioni a valere sul prossimo anno. “Per l’assegnazione dei fondi sono stati incrociati numerosi indicatori – spiega il consigliere all’edilizia scolastica Luca Frangioni – si tratta di manutenzioni e non di spese di investimento. Quindi abbiamo escluso tutte quelle opere e quelle progettazioni che sono già state finanziate con i bandi: scuole nuove, interventi sisma, interventi Covid, etc etc. A quel punto sono state integrati i fondi a disposizione nella programmazione pluriennale tenendo conto delle maggiori risorse e dell’indice di criticità. Una bella boccata di ossigeno che ci consentirà di intervenire praticamente in tutte le scuole a parte quelle già assegnate di fondi”.

Questa la ripartizione: