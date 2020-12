ATRI, IL SINDACO CAMBIA LE DELEGHE A FELICIONE E A CENTORAME

Cambio nella distribuzione delle deleghe tra gli assessori del Comune di Atri con decorrenza da lunedì 21 dicembre 2020. Il Sindaco Piergiorgio Ferretti, dopo i vari incontri di giunta e di maggioranza che si sono svolti in settimana, ha formalizzato il nuovo assetto organizzativo. A causa dei numerosi impegni legati all’emergenza epidemiologica da Covid-19 il primo cittadino ha deciso di affidare le delicate deleghe ai Lavori Pubblici e Manutenzioni immobili e impianti a un assessore e la scelta è ricaduta sul vicesindaco Domenico Felicione il quale si occuperà anche di Viabilità, Autoparco, Sicurezza sul lavoro, Edilizia scolastica, edilizia residenziale pubblica finanziamenti e politiche comunitarie. Le deleghe alla Cultura e al Turismo saranno assegnate all’assessora Mimma Centorame la quale si occuperà anche di Musei e biblioteche, Ambiente ed Ecologia e Energie rinnovabili. Il Sindaco Ferretti terrà per se le deleghe alla Pubblica Istruzione, Rapporti istituzionali, Protezione Civile, Sanità, Personale, Finanze, Tributi, Programmazione e gestione economico finanziaria, Controllo interno di gestione, Provveditorato ed Economato, Espropriazione, Servizi Generali. L’Assessora Alessandra Giuliani continuerà a occuparsi di Attività produttive, lavoro e occupazione, Servizi Sociali, Pari Opportunità, Associazionismo e volontariato, Trasporto scolastico e Trasporto pubblico e Asili nido. Invariate le deleghe per gli Assessori Pierfrancesco Macera (Sport, Impianti sportivi, Affari legali e Polizia locale) e per Alfonso Di Basilico (Agricoltura, Parchi e giardini, Riserve naturali, Urbanistica e gestione del territorio, servizi scolastici per infanzia, minori e diversamente abili, Centri per l'infanzia e l'adolescenza).

“Il delicato periodo che stiamo vivendo a causa della pandemia - commenta Ferretti – mi ha portato a effettuare una scelta per meglio adempiere al mio ruolo e per garantire ai cittadini una efficiente vita amministrativa nel nostro ente. Per questo ho individuato nel mio vice Domenico Felicione la figura giusta cui affidare alcune deleghe che sinora ho gestito direttamente, ovvero i Lavori Pubblici e le Manutenzioni e ho deciso di occuparmi di Pubblica Istruzione, settore di cui mi sono occupato anche in passato e che conosco a fondo. Grazie alla sua esperienza amministrativa di lungo corso Felicione è la figura che meglio potrà gestire le nuove deleghe attribuite, così come sono certo che l’assessora Mimma Centorame è la persona più idonea per occuparsi egregiamente di Cultura e Turismo, settori strategici per una città d’Arte come Atri. Questi cambiamenti apporteranno notevoli benefici alla nostra comunità con nuove idee e nuovi stimoli”.