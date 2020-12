VIDEO / IL COMUNE VUOLE "SVENDERE" LA TEAM E FARLA DIVENTARE IN HOUSE. SCONTRO IN CONSIGLIO TRA COZZI E IL SINDACO

E' stata la questione Teramo Ambiente totalmente in house l'argomento più importante del consiglio comunale di oggi a Terramo. Un duro attacco è stato sferrato dal consigliere Mario Cozzi all'indirizzo del Sindaco, quest'ultimo vuole acquistare le quote private di Gavioli che vuole definire la transazione e lo vuole fare entro il mese in corso su una società che non ha più commesse. La Team è una società che gestisce senza contratti di servizi.

Pronta la replica del Sindaco: «Cercare di salvare la Team sarebbe un miracolo viste le condizioni in cui versa. Fanno sorridere i consiglieri di opposizione dopo come hanno gestito, in modo disastroso la società. Stiamo cercando di salvarla». Per acquistare le quote servirebbero tanti fondi che il comune dovrebbe prendere dai cittadini teramani.

ASCOLTA QUI COZZI

ASCOLTA QUI D'ALBERTO