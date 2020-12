VIDEO / RIMOZIONE DEL CORDOLO IN VIA PO, CAVALLARI: «NE FAREMO UNO CONFORME AL PROGETTO»

Era un cordolo, quello in via Po non sicuro e difforme dal progetto approvato. Per questo e dopo diversi incidenti stradali, l'amministrazione ha deciso di rimuoverlo. Sarà realizzato ex novo in conformità del progetto approvato.

ASCOLTA QUI CAVALLARI