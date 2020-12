COMUNE / IVAN VERZILLI CAMBIA ANCORA, LASCIA LA LEGA E VA AL GRUPPO MISTO

In principio, fu il Movimento 5 Stelle, poi venne folgorato sulla via di Pontida e divenne leghista, adesso, lascia anche la Lega. Ivan Verzilli, consigeluere comunale viaggia sulla media di un cambio ogni dieci mesi. Questa mattina, con poche righe. "Carissimi, sono con dispiacere a comunicarvi il passaggio al Gruppo Misto del Consiglio comunale di Teramo. Ho avuto modo di conoscervi e di maturare una grande stima nei confronti di voi tutti, persone perbene che lavorano costantemente per lo sviluppo del territorio.

Sono certo che avremo modo di ritrovarci assieme per i prossimi appuntamenti politico-elettorali. Un caloroso abbraccio e un affettuoso augurio di buone festività natalizie. A presto, Ivan" ha annunciato il cambio di Gruppo,