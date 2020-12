VIDEO / IL COMUNE "INDAGA" SUI DEHORS...INIZIANDO DA VIA PEPE

Dehors irregolari? Dehors che si sono allargati con sedie e tavoli? Dehors non sicuri in strada? Il consigliere comunale Luca Pilotti ha chiesto all'assessore Filipponi di "indagare" sui dehors, a cominciare da quello di via Pepe la cui autorizzazione non corrisponderebbe a quando poi realizzato. Ed in questo caso ci sarebbero problemi di sicurezza stradale. I controlli non si fermeranno in via Pepe ma proseguiranno con un occhio attento, come evidenzia anche l'avvocato Pilotti anche al centro città.

