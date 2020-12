VIDEO / IL SINDACO DI CASTELLI AMAREGGIATO PER LE PAROLE DI SGARBI SUL PRESEPE

E' amareggiato il Sindaco di Castelli Rinaldo Seca, per le dichiarazioni dei giorni scorsi del critico Vittorio Sgarbi. Lo ha dichiarato oggi, alla rassegna stampa di R115. Seca ricorda che Sgarbi è stato ospite per due volte a Castelli (e dall'amministrazione ha anche percepito un bel gettone di presenza) e mai si sarebbe aspettato quanto dichiarato. Seca comunque non si scoraggia e ricorda l'importanza del presepe monumentale a San Pietro.

