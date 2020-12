VIDEO / SCREENING DI MASSA, D'ALBERTO SODDISFATTO PER L'AFFLUENZA...MA NON E' TUTTO ORO QUEL CHE LUCCICA

Il Sindaco di Teramo si dice soddisfatto per l'affluenza nei 22 siti dei cittadini giunti per lo screening di massa. Ma quello che è accaduto ieri tra il Comune e la Protezione pone dubbi seri sui dati che vengono diffusi in serata. C'è la sensazione che il Comune voglia "gonfiarli" per far credere che siano tante le persone che si recato a fare i tamponi. Ieri infatti, è accaduto che la Protezione Civile ha diffuso il dato dell'affluenza a Teramo a poco più di 1.600 persone mentre il Comune ad oltre tremila. A chi credere?

