SABATO E DOMENICA LA LEGA RACCOGLIE ALIMENTI PER LE FAMIGLIE BISOGNOSE

La Lega Giovani Teramo Capoluogo organizza una due giorni Sabato 19 e Domenica 20 dicembre di raccolta alimentare benefica a favore delle famiglie Teramane più bisognose.

MARCO SIMONI (RESP. LEGA GIOVANI TERAMO CAPOLUOGO): Saremo presenti con un banchetto di raccolta il Sabato dalle ore 9 alle 13 Meo dalle 15.30 alle 20.30 e la Domenica dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 20.30 nel punto GDO CONAD di via Cona 106, il ricavato verrà devoluto alla CARITAS.

Pure in questo periodo come LEGA TERAMO CAPOLUOGO anche con il nostro movimento giovanile leghista vogliamo dare un concreto contributo alle tante famiglie in difficoltà che anche per colpa degli effetti della pandemia covid-19 si troveranno ad affrontare un Natale non certamente facile. Tante e troppe famiglie italiane si trovano sotto la soglia della povertà anche per causa della mancanza di un adeguato sostegno economico concreto da parte del governo che ha portato alla povertà tanti nuclei famigliari che fino allo scorso anno non lo erano.

Noi di tutte queste famiglie non ci dimentichiamo!

Voglio ringraziare pubblicamente il nostro coordinatore provinciale Federico Montebello (Lega Giovani Teramo) che da subito ha creduto e contribuito alla realizzazione di questa iniziativa.