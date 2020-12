MANOLA DI PASQUALE: «ANCHE LE POLEMICHE SUL PRESEPE SONO UN "LANCIO" DI VISIBILITA' DA SFRUTTARE...»

Il valore di un’ opera d’arte non è nel fatto che debba piacere a tutti, anzi al contrario, la vera arte non deve piacere a tutti, perché il piacere è singolo e soggettivo, come lo è la creazione stessa di un’opera, e non può essere condiviso da tutti. Ma il fatto che piaccia o non piaccia non ne sminuisce il valore culturale o storico.

Il presepe di Castelli è un’opera d’arte.Lo è per quello che rappresenta, lo è per la sua storia, lo è per l’impegno di studenti e professori. E la sua presenza, in queste feste, in piazza San Pietro ne è la più eloquente delle conferme.

Il dibattito che si è acceso sulla stampa, con la partecipazione anche di nomi tra i più importanti dell’orizzonte culturale, riconferma sia il coraggio di Papa Francesco, sia il valore storico assoluto dell’opera, facendosi di pari passo veicolo di una promozione straordinaria, per Castelli e per tutto il territorio.

È una vetrina importantissima, quella che il dibattito mediatico ci offre, sta a noi approfittarne subito e avviare specifica progettualità, per il rilancio di quel territorio intorno alla preziosa tradizione delle ceramiche. Sia dunque occasione di discussione per coniugare la vocazione storica di Castelli con la ricostruzione post terremoto per una valorizzazione anche economica di una così preziosa area interna. Bene ha fatto questa amministrazione.

Il presidente del PD Manola Di Pasquale