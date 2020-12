COVID: QUARESIMALE, PRIME DOSI DI VACCINO A OSPITI CASE DI RIPOSO E PERSONALE SANITARIO

Il prossimo 27 dicembre scatta in Abruzzo l'operazione vaccinazione anti covid. Sarà l'ospedale Mazzini di Teramo il punto di somministrazione unico abruzzese dei vaccini anti-covid della Pfizer, nel primo storico giorno del "vaccino day" fissato per domenica 27 dicembre, dalle 7 alle 22; per una prima somministrazione "simbolica", in attesa della grande campagna vaccinale che partirà a gennaio, sono state assegnate 135 dosi. E questa mattina, a Teramo, l'assessore Pietro Quaresimale ha incontrato il referente dell’organizzazione del "vaccino-day" e direttore sanitario della Asl di Teramo, Maurizio Brucchi per fare il punto sull’organizzazione. «Il 27 dicembre sarà una giornata storica, quella in cui inizieranno le prime vaccinazioni contro il Sars-CoV2: è un riconoscimento importante per l'intera Asl di Teramo diretta dal direttore Generale Maurizio Di Giosia che sta gestendo in maniera eccellente questa pandemia - ha detto l'assessore alle politiche sociali Pietro Quaresimale -. Le prime 135 dosi saranno somministrate agli ospiti delle case di riposo e agli operatori sanitari. Il 27 dicembre - osserva ancora Quaresimale - sarà una sorta di prova generale di quello che vedremo nel 2021, l’inizio di una grandissima campagna vaccinale che vedrà coinvolte milioni di persone in tutta Italia. Noi saremo pronti. Auguro buon lavorato a tutto il personale sanitario impegnato nelle attività di vaccinazione».