REGIONE, RINVIATA LA SESSIONE DI BILANCIO, APPROVATO IL DEFR

La sessione di Bilancio del Consiglio regionale è stata rinviata al 28 dicembre. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo riunita in serata all’Aquila, a Palazzo dell’Emiciclo, sede del Consiglio regionale. Secondo quanto si è appreso, il 28 dovrebbe tenersi la Commissione Bilancio per l’esame del bilancio e della Legge di stabilità regionale, e poi la seduta del Consiglio regionale chiamata ad approvare i due documenti contabili entro la fine dell’anno. Il rinvio si è reso necessario per il mancato arrivo del parere dei revisori dei conti ai due strumenti economici causato dalla indisponibilità per problemi di salute di due dei tre componenti del Collegio. Secondo il calendario la sessione si sarebbe dovuta concludere il 23 dicembre.

Il Consiglio regionale, nella seduta in corso di svolgimento all’Aquila, ha approvato a maggioranza il Documento economico e finanziario regionale (Defr), atto propedeutico all’approvazione di Bilancio e Legge di stabilità. Il provvedimento è stato esaminato in un clima di tensioni alimentato dalle opposizioni di centrosinistra e del Movimento 5 Stelle.