COLLEGIO UNINOMINALE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI DA SALVARE, D'ALBERTO SI MOBILITA

Entra nel vivo la mobilitazione delle istituzioni teramane con la quale si intende scongiurare il disegno che, nel quadro della modifica dei collegi uninominali del Deputati, penalizza fortemente la nostra provincia.

Il Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto, questa mattina ha inviato al Presidente della Provincia una lettera contenente la richiesta di convocazione dell’Assemblea dei Sindaci, finalizzata alla valutazione delle iniziative da intraprendere.

Sul tema, il Consiglio Comunale di Teramo nella seduta di ieri, aveva approvato una mozione con la quale si sollecitava l’adozione di tutte le iniziative necessarie a rivedere il provvedimento che smembra il territorio provinciale. L’atto, condiviso da tutti i gruppi e concordato con il Sindaco stesso, affida a quest’ultimo mandato per l’attivazione delle iniziative consequenziali tese ad evitare la cancellazione della rappresentanza parlamentare teramana.

Dando pertanto seguito a ciò, D’Alberto ha messo in atto questo prima iniziativa, invitando il presidente Di Bonaventura a convocare l’organismo, e chiedendo di sollecitare la partecipazione anche dei Consiglieri regionali e dei Parlamentari eletti nel territorio.

Su indicazione dello stesso Sindaco di Teramo, la seduta potrebbe tenersi, nel rispetto delle prescrizioni antiCovid, nell’auditorium del Parco della Scienza, con l’eventuale collegamento in remoto di chi volesse ricorrere a tale modalità.