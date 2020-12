VIDEO / COMMISSIONE AFFARI SOCIALI SULLE PARTECIPATE, RUZZO COMPRESO E LANCIONE ESCE PER FUMARE...

E' una delibera in cui si fotografano le partecipate del Comune. Avviate interlocuzioni sul Cope, Team e Ruzzo (qui devono essere incassate due quote per oltre 800 mila euro). E sul Ruzzo, il sindaco comprende le difficoltà che sta vivendo. Durante i lavori il presidente Lancione si è allontanato per fumare una sigaretta, ci sono state proteste da parte della minoranza e per questo è dovuto entrare il consigliere Speca.

