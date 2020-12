VIDEO / GLI AUGURI DEL PRESIDENTE MARSILIO: «IL COVID NON CI HA MESSO IN GINOCCHIO, PRONTI A RICOSTRUIRE IL TESSUTO ECONOMICO NEL 2021»

Il presidente della Regione fa gli auguri agli abruzzesi con l'augurio di uin 2021 migliore. «Ci attendono duri sacrifici anche dal punto di vista economico. Occorrerà ricostruire dopo la pandemìa mondiale che ci ha colpito. Il Covid non ci ha messo in ginocchio. Dobbiamo vivere in serenità per prepararci ad accogliere il prossimo anno con il passo giusto».

