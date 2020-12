LASCIA TERAMO LA SEGRETARIA COMUNALE CHIRICO, VA A TARANTO, ARRIVA LA D'EGIDIO?

Lascia il Comune di Teramo la segretaria comunale Maria Cistina Chirico per un incarico più prestigioso alla Prefettua di Taranto dove seguirà il Commissario all'Ilva. La Chirico andrà via l'8 gennaio, al suo posto svolgerà le funzioni Tamara Agostini in attesa del nuovo arrivo. Tra i nomi si fa quello dell'attuale segretaria al Comune di Giulianova, Raffaella D'Egidio.