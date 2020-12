BASTA UNA GOCCIA D'ACQUA E IN PIAZZA PROGRESSO SI GALLEGGIA...IL COMUNE DOV'E'?

Sono anni che quando piove, in piazza Progresso a San Nicolò, si crea questo piccolo laghetto, colpa forse del raccoglitore dell'acqua che non raccoglie più perchè otturato ed ecco, allora che il comitato di quartiere protesta, per l'ennesima volta, all'indirizzo del Comune di Teramo e dell'assessore Valdo Di Bonaventure: «ci si potrebbe far galleggiare qualche papera», dicono sarcasticamente alcuni del comitato di quartiere e chiedono di risolvere il problema al Comune, sindaco compreso. Per l'ennesima volta.