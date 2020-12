VIDEO/ PEPE: «MARSILIO TOGLIE UN MILIONE DI EURO A QUARESIMALE PER LA SCUOLA DI NIKO ROMITO», SCOPPIA LA POLEMICA

La Regione vuole concedere un contributo da un milione di euro alla scuola di alta formazione in enogastronomia di Niko Romito, per ora ritirata. In questo modo9 si e' deciso di umiliare tanti ristoratori costretti a chiudere le prorie attività in questi mesi. Lo ha denunciato il consigliere regionale Dino Pepe dopo che Marsilio ha, precedentemente elargito milioni di euro al Napli Calcio.

Pepe ricorda che esiste già un corso in enogastronomia: all'Università di Teramo. Il milione di euro sarebbe stato tolto all'assessorato del teramano: Pietro Quaresimale

