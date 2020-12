VIDEO / BILANCIO PUNTUALE PER IL COMUNE DI TERAMO CHE DOMANI SARA' APPROVATO IN AULA, LA MINORANZA ANNUNCIA BATTAGLIA

E' un bilancio puntuale, quello che verrà approvato domani, in consiglio comunale a Teramo. Nessun aumento di tasse e servizi invariati per il bilancio di previsione per il 2021 che sarà illustrato in aula, dall'assessore Stefania Di Padova.

Si prevede, intanto, una forte opposizione in casa Italia Viva annunciata via social nelle scorse ore che pero' non spaventa la maggioranza in consiglio comunale.

