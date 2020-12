VIDEO / L'ABRUZZO E' PRONTO PER IL RIENTRO A SCUOLA...IL 7 GENNAIO

L'Abruzzo è pronto per rientrare a scuola, il 7 gennaio. Lo dice l'assessore regionale Pietro Quaresimale. Servono più fondi anche per quei servizi non scolastici. Oggi nuova riunione con il Ministro Azzolina, poi la macchina sarà pronta per ripartire.

