VIDEO / RICOSTRUZIONE POST SISMA, IL 2020 E' STATO L'ANNO DELLA SVOLTA, NEL 2021N ARRIVANO FINALMENTE I FONDI

La manovra approvata alla Camera per il 2021 è una manovra importante perchè ci sono i fondi per la ricostruzione per oltre un miliardo di euro, per la ricostruzione pubblica ma anche due milioni per quella privata delle aree terremote del Centro Italia. E non solo. Sospesi i mutui dei privati. Dei 12 miliardi per sisma ed equo bonus incrementerà le aree terremotate. Il 2020 è stato l'anno della svolta.

ASCOLTA QUI LA PEZZOPANE, INTERVISTA ANDATA IN ONDA SU R115

La Legge di Bilancio ha dato risposte importanti a situazioni precarie che ancora permanevano nelle strutture e nei luoghi piú direttamente colpiti dai sismi a partire dal 2009. A queste misure si aggiunge anche l’approvazione decisiva di uno specifico ordine del giorno, firmato da me e dai colleghi Mario Morgoni e Walter Verini che impegna il Governo a disporre nel prossimo provvedimento legislativo ‘milleproroghe’ alcune proroghe fondamentali riguardanti il terremoto del Centro Italia: da quella per le agevolazioni tariffarie per i titolari di utenze di immobili inagibili, a quella per le esenzioni Irpef; dalla proroga dell’esclusione, ai fini dell’accertamento Isee, del reddito relativo agli immobili inagibili, alla proroga del credito d’imposta per gli investimenti in impianti, macchinari e attrezzature. Siamo già a lavoro anche per queste necessità, considerando che nella manovra abbiamo già ottenuto molte risposte tra cui: il rifinanziamento della ricostruzione privata dopo il terremoto 2009 per 2 miliardi e 750 milioni; 1 miliardo e 700 milioni per la ricostruzione pubblica del Centro Italia per il terremoto 2016/17; 160 milioni per il contratto istituzionale di programma; 40 milioni per le aree terremotate dai risparmi della Camera; 20 milioni per il triennio per progetti di ricerca e sviluppo con università e centri di ricerca delle regioni; 10 milioni per il Comune dell’Aquila e 1 milione per i comuni del cratere 2009 per le minori entrate e le maggiori spese, e 500mila euro per fuori cratere; la proroga del pagamento dei mutui privati e altro ancora. Si tratta di fatti concreti e di un messaggio di speranza fondamentale che cittadini, imprese ed enti locali si attendevano”