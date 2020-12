LA REGIONE APPROVA, IN PIENA NOTTE, UN BILANCIO SENZA "VISIONE" PER COLPA DEL COVID

Il Consiglio regionale, ha approvato ieri notte, la Legge di Stabilità 2021 con 17 voti favorevoli e 11 contrari e successivamente il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 con 17 voti favorevoli e 9 contrari.

Nella manovra da 4,8 miliardi di euro, vengono confermati i tagli dell'8% in tutti i principali capitoli di spesa, per complessivi 50 milionI a causa del Covid.

Il centrosinistra denuncia i danni che riguardano moltissimi settori: -12,5 milioni per il sociale, «che inciderà sugli interventi per la disabilità»; -8 milioni per Università e sistema del diritto allo studio, trasporti e assistenza scolastica; -8 milioni al trasporto pubblico; -2,3 milioni all'agricoltura; -750 mila euro per la Protezione civile; - 15 milioni per tutti gli altri settori, dallo sport al sostegno per le imprese.

Mauro Febbo, ex assessore e oggi capogruppo di Forza Italia, ha parlato di «mistificazione della realtà»: «I tagli sono veri, ma dovuti alla particolare situazione, che non è responsabilità di nessuno. Abbiamo 68 milioni di mancati trasferimenti su 108 anticipati per il Covid. Quando ci saranno i ristori dal governo i capitoli di spesa saranno coperti. Il centrosinistra fa tanto baccano, ma non risponde alla domanda: il governo ci darà i fondi?».

“Il centrodestra ha approvato una Legge di Bilancio senza visione, con tagli lineari a ogni settore e che è ben lontana dalla manovra coraggiosa di cui l'Abruzzo avrebbe avuto bisogno per affrontare i prossimi mesi di emergenza pandemica. È per questo che abbiamo votato contro a un testo del tutto insufficiente, che non offre soluzioni al tessuto economico e non dà strumenti efficaci ad affrontare le vere priorità del nostro territorio, dalla salute all'economia, dal lavoro al sociale. Oltretutto, le osservazioni arrivate dai revisori dei Conti rendono concreta la possibilità dell'impugnativa da parte del Governo. Un fatto che sarebbe di gravità inaudita, sia per l'importanza del testo, con risorse fresche bloccate dall'improvvisazione amministrativa del centrodestra, che per i numerosi precedenti della Giunta Marsilio, che tante volte si è vista impugnare a livello nazionale i testi approvati frettolosamente e con errori di forma e di sostanza in Regione Abruzzo. Queste doverose osservazioni, non hanno però impedito al Gruppo del Movimento 5 Stelle di lavorare giorno e notte, per settimane, con grande senso di responsabilità, al miglioramento della manovra. E siamo certi che, con l'approvazione dei nostri venti emendamenti, siamo riusciti a coprire molte tematiche di cui Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia si erano dimenticate”.

Lo afferma il Capogruppo M5S Sara Marcozzi al termine della discussione del bilancio di Regione Abruzzo. “Contrariamente al centrodestra – spiega – che sfrutta ogni occasione per portare avanti la propria propaganda senza contenuti pur di attaccare pretestuosamente il Governo nazionale, il Gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle ha ben chiaro ciò di cui ha bisogno la nostra comunità, e cioè aiuti immediati. Per questo, anche durante la sessione di bilancio, abbiamo scelto di fare un'opposizione costruttiva, incentrata sui numeri, sui temi e su possibili soluzioni alle problematiche che la Giunta Marsilio non si è dimostrata in grado di risolvere”.