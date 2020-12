VIDEO / NUOVI FONDI PER LE SCUOLE SUPERIORI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Durante la conferenza stampa di fine anno della Provincia, il consigliere delegato alla scuola Luca Frangioni ha annunciato l’impiego di nuovi fondi per diverse scuole superiori della provincia di Teramo. Frangioni si è scusato con qualche lavoro che non è stato ancora fatto come l’ascensore al Di Poppa-Rozzi.

ASCOLTA QUI L'INTERVISTA SU R 115