VIDEO / IL BILANCIO DELLA PROVINCIA, DI BONAVENTURA: «UN ANNO SEGNATO DALLA CRISI SANITARIA ED ECONOMICA»

“Abbiamo fatto tanto, ma è sempre troppo poco, nonostante gli sforzi di tutto l’ente, per una comunità in sofferenza come quella che abbiamo di fronte dopo la tragedia della pandemia” così il presidente della Provincia, questa mattina, ha aperto la consueta conferenza stampa di fine anno nel corso della quale sono stati presentati dati significativi dell’attività svolta nel 2020.

Con il solo riferimento alle imprese impiegate nella viabilità e nell’edilizia pubblica, la Provincia ha immesso sul territorio oltre 25 milioni di euro, pagando 4900 mandati a 700 differenti creditori. La viabilità ha una dote di 59 milioni di euro e l’edilizia scolastica di circa 60 milioni: nel 2020 l’attività del settore edilizia scolastica è stata quasi totalmente assorbita per far fronte alle esigenze dell’emergenza Covid (nuove aule, manutenzioni straordinarie etc etc) con una spesa di circa 4 milioni e 200 mila euro e decine di interventi per arrivare alla riapertura degli istituti garantendo i nuovi spazi.

Sulla programmazione infrastrutturale c’è il finanziamento da parte del Governo della strada che collegherà la montagna teramana all’autostrada: l’opera è stata finanziata per 20 milioni di euro e altri 500 mila sono destinati alla progettazione. La Pedemontana sia a Nord passando per la Vibrata che a Sud, attraversando la Val Fino, è inserita negli obiettivi di finanziamento della Regione Abruzzo (programmazione Pluriennale e Recovery Fund).



Per la viabilità nel 2020 sono stati spesi 21 milioni e 280 mila euro sui quattro nuclei stradali, impegnati tutti i Masterplan anche quello che interesserà le strade del capoluogo e nel 2021 sono già programmati 5 milioni 868 mila euro di lavori oltre i 900 mila euro dell’avanzo di amministrazione.

Discorso a parte i fondi sisma che riguardano per lo più le strade delle aree interne e montane. Nel 2021 sono stati spesi quasi 10 milioni e 500 mila euro, ci sono altri 31 milioni di finanziamento ai quali si aggiungono i circa 16 milioni di euro che, proprio ieri, l’Anas ha assegnato alle strade della Provincia.

Ponte di Castelnuovo, assegnata la gara d’appalto al Consorzio Stabile Rennova per circa sei milioni di euro. Un’opera che ha rischiato il definanziamento e che ha visto un impegno particolare da parte di questa amministrazione per risolvere una complessa controversia giuridica che si è trascinata per anni.. Anche qui un investimento infrastrutturale importante che immetterà nel sistema impresa territoriale oltre 6 milioni di euro.

ASCOLTA QUI L'INTERVISTA IN ONDA SU R115