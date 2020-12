FOTO / IL COMITATO DI QUARTIERE DI SAN NICOLO' CONTRO SINDACO E DI BONAVENTURA, SUONA LA SVEGLIA AL COMUNE: «ECCO TUTTO QUELLO CHE NON VA»

«Volevamo rispondere all’ultima intervista dell’Assessore Di Bonaventura, ma questa volta citando i fatti e calcolando il lavoro effettuato per il verde sulla Frazione San Nicolò: per l’anno 2020 sono stati fatti due interventi di sfalcio, in somma urgenza, uno a maggio ed uno ad agosto, con i risultati che si vedono nelle fotografie allegate. Gli appalti, da 10.000€, di cui solo una parte dedicata esclusivamente alla nostra frazione, non avevano nessun indirizzo specifico delle zone da trattare, bensì si faceva un appalto per pochi centesimi di euro al metro, senza prevedere la raccolta dell’erba falciata, quindi nemmeno della spazzatura che si trovava nei siti; nelle foto si vedono i risultati. Nell’anno 2020 non è stata fatta nessuna potatura, anzi si: tre olmi in Piazza Progresso, tralasciando TUTTE le altre zone: via della Pace, giardini della Conapa ( zona Peep) via Galilei ecc. addirittura, le ditte che sono venute, non essendo in possesso di macchine idonee, o per incuria, o forse mancato controllo... non hanno fatto tratti più difficili, o scoscesi, ma si sono concentrati a fare “ metri” per concludere i soldi dell’appalto il più velocemente possibile». Lo sostiene il Comitato di quartiere di San Nicolo' ed il suo presidente Nicola Aloisi.

QUESTO È QUANTO È STATO SPESO PER IL VERDE A SAN NICOLÒ.

Altri lavori, come la manutenzione dei parchi, dove i giochi sono ormai vetusti, pericolosi ed inaccessibili non è stata fatta, la pulizia dei tombini non è stata fatta, il taglio degli alberi pericolosi segnalati, che ultimamente cadono, non è stato fatto, e potremmo andare avanti per parecchio. Una griglia, per esempio, segnalata perché impossibile da pulire in autonomia ( ricordiamo che il Comitato, assieme alla ASD SANNICOLESE ed al consigliere Lancione, ha pulito dopo l’obbrobrio fatto delle ditte i giardini da erba e spazzatura e fatto altri lavori di pulizia e manutenzione ), segnalata a giugno, per la quale pare siano venuti due volte dall’ufficio Tecnico del comune, a dicembre sta ancora tappata! I marciapiedi di via della Pace, impossibili da transitare a piedi a causa degli alberi che hanno sollevato la pavimentazione, assieme alla staccionata, tolta perché quasi completamente caduta e pericolosa, costringono le persone, i nostri ragazzi che vi passano per andare a scuola, a camminare sulla strada, a rischio di essere investiti. Ed oltre al danno, subiamo la beffa di vedere e sentire puntualmente che a Teramo centro, alla Villa Comunale, al parco fluviale, l’erba si taglia, si mettono le staccionate e si fanno lavori... addirittura I FIORI. Quando abbiamo deciso di pulire, contestualmente , abbiamo chiesto attenzione, proponendo delle regole che prevedessero, a seguito ai lavori fatti, dei ristori alla frazione sotto forma di arredi urbani e sportivi, ma il tutto è fermo in Comune.

Anche la gara, la PROGRAMMAZIONE, che chiediamo ormai da tre anni, è ferma: il Sindaco ci aveva assicurato una gara per il verde ad agosto, ma... oggi è 31 dicembre!

Se si volessero (?) programmare le potature, per esempio è già tardi; che pensa di fare l’Assessore? Di nuovo lavori in urgenza? Di nuovo senza la raccolta degli sfalci? Considera la Frazione San Nicolò tutta una scarpata o ci considera meno degni dei cittadini del centro? Ormai le responsabilità di una mancanza di programmazione non possono ricadere che sulla sua persona, pertanto lo invitiamo a non trincerarsi dietro il solito mantra “ 12 ore al giorno, la mia macchina, gli operai “ perché per il 2021 non reggono più! E che non si parlasse di cose come la ex scuola Carlo Febbo, sulla quale comunque ancora non si è tolto un mattone, e per la quale dobbiamo si,!ringraziare il sindaco e il consigliere, e basta, ma per la quale comunque il comune NON METTE UN CENTESIMO! E il campo sportivo? Ricordiamo all’assessore che a San Nicolò e dintorni abitano 10.000 persone ed i ragazzi NON HANNO UN CAMPO DI CALCIO, DA BASKET O ALTRO FRUIBILI LIBERAMENTE, quindi i nostri Figli giocano in Piazza Progresso, a rischio di finire sotto una macchina o di colpire un pensionato seduto come suo diritto. Poi, se l’assessore rivendica le sue scelte, noi rivendichiamo il diritto di critica, e questo è quanto! Buon 2021, conclude Aloisi in riferimento all'amministrazione comunale, sindaco compreso.