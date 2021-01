CORDOGLIO PER LA MORTE DI TONINO DI GIULIO

Ci sono persone che lasciano un segno indelebile nel cuore di chi ha la fortuna di incontrarle. Ci sono uomini e donne capaci di mettersi a disposizione degli altri, di lavorare silenziosamente per le proprie Comunità con amore e onestà. Oggi il Partito Democratico piange Tonino Di Giulio: un uomo che queste caratteristiche le ha incarnate e mantenute durante tutta la sua esperienza politica. Ci uniamo, come PD provinciale, al ricordo del Circolo di Notaresco che ha avuto il privilegio di essere da lui rappresentato.

“Subiamo oggi una grande perdita, ci ha lasciati colui che è stato per tutti noi l'amico generoso e sincero ed il compagno di viaggio più onesto ed affidabile che potessimo avere, il nostro consigliere comunale, Tonino Di Giulio.

Il nostro cordoglio alla moglie, ai figli ed ai nipotini in questo momento di grande dolore.

Grazie Tonino per tutto ciò che ci hai donato.

Grazie per la tua generosità, per la tua sincerità, per la tua lealtà.