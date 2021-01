IL COMUNE STANZIA DIECI MILA EURO PER IL RILANCIO DEL COMMERCIO A TERAMO E RIPORTARE LE PERSONE IN CENTRO

Il comune vuole essere vicini ai commercianti del centro storico e stanzia 10 mila euro ( su un progetto complessivo di 52 mila euro) per un bel piano di marketing di rilancio e riportare gli utenti in centro a Teramo. Un discorso ampio molto seguito dall'assessore al commercio Antonio Filipponi che in giunta ha portato e la giunta ha approvato un ampio progetto di rilancio con il consorzio teramano.

