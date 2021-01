VIDEO / POSSESSO DEI REQUISITI PER IL CAS, RISPONDE L'ASSESSORE ILARIA DE SANCTIS: «LA MODULISTICA NON CAMBIA»

Il Comitato Inquilini E.R.P. della Provincia di Teramo esprime la preoccupazione delle numerose famiglie che dovranno effettuare la dichiarazione sul possesso dei requisiti per il mantenimento del contributo di autonoma sistemazione (C.A.S.) in quanto sono state fornite notizie contrastanti sui moduli da utilizzare. Si invitano i Comuni, si legge in una nota degli inquilini, a fornire chiarimenti e rassicurazioni al riguardo, anche su eventuali proroghe della scadenza fissata per il 15 Gennaio 2021.

Pronta la replica dell'assessore Ilaria De Sanctis che assicura: «non ci sono variazioni nella modulistica»