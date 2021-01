VIDEO / ECCO I CENTO GIORNI DEL SINDACO DI MONTORIO PER RISOLLEVARE IL SUO COMUNE

Venerdì 1 gennaio sono passati esattamente 100 giorni dalla proclamazione dei nuovi eletti in Consiglio comunale di Montorio. «Con orgoglio e grande senso di responsabilità dal 23 settembre sono sindaco di Montorio», scrive il primo cittadino e spiega tutto quello che ha messo in movimento per il suo comune: a cominciare dalla ricostruzione post sisma e dal rilancio del commercio.

