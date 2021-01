CORONA: «10 MILA EURO DEL COMUNE PER IL RILANCIO DEL COMMERCIO...SOLO CHIACCHIERE E...MENO SELFIE»

«La notizia di oggi è che la giunta comunale avrebbe stanziato ben 10.000 € per rilanciare il commercio in città. L’idea va sicuramente condivisa anche se la cifra stanziata fa un po’ sorridere, e con tanta amarezza». Lo dichiara, in una nota il Consigliere Comunale lista OLTRE Luca Corona.

«Come al solito siamo di fronte a chiacchiere e vacuità che nascondono o tentano di nascondere l’incompetenza conclamata di questa amministrazione comunale.

La stessa amministrazione e lo stesso sindaco che quando l’Abruzzo è tornato arancione hanno ritenuto di tenere chiuse le scuole annunciando uno screening a gennaio, e la stessa amministrazione e lo stesso sindaco che oggi, alla vigilia della riapertura delle scuole, non hanno attrezzato alcuna forma di verifica, di controllo e di messa in sicurezza.

Spiace constatare come tanti sindaci a cominciare da quelli di Atri, Corropoli, Campli e Giulianova per giungere fino a Notaresco, Montorio e addirittura ad Ancarano, abbiano provveduto ad organizzare screening per tutti gli studenti mentre invece, ancora una volta, proprio il Comune capoluogo si dichiara e si manifesta come il grande assente.

Mi permetto per il futuro di suggerire al sindaco D’Alberto di diminuire il numero dei comunicati stampa e dei selfie e di aumentare le attività concrete come ad esempio le videocamere ad oggi installate, ma ancora non collegate al sistema di sala operativa dei vigili urbani (quindi non funzionanti), a protezione della cittadinanza, inoltre di cominciare dallo screening per gli studenti delle scuole che, almeno tardivamente, andrebbe organizzato per riaprirle in totale sicurezza.

E, già che ci siamo, auguro al Sindaco e alla sua amministrazione, per il nuovo anno, di essere meno litigiosi e più aperti ad accettare le critiche e suggerimenti che da sempre pervengono da parte dall’opposizione, così da poter tornare ad essere quella città capoluogo che ha rappresentato il volano economico e politico della nostra Provincia», conclude il Consigliere Comunale lista OLTRE Luca Corona.