VIDEO / QUARESIMALE: «LA SCUOLA RIAPRE CON 120 BUS PRONTI»

Partenza regolare per le scuole in Abruzzo. Per lunedi è tutto pronto a cominciare dal trasporto dove ci sono pronti 120 autobus. Studenti delle superiori in presenza al 50%.

