AL VIA IL TESSERAMENTO DEL PD, POSSENTI INVITA ALLA PARTECIPAZIONE

Il segretario dem provinciale apre e chiama all’impegno di ognuno: "Siamo in una fase congressuale straordinaria che terminerà proprio nel mese di gennaio con i congressi nei circoli. Abbiamo l'opportunità di proporre una riforma del partito ed una nuova organizzazione, con nuove forme di aggregazione che valorizzino al meglio il rapporto diretto con gli iscritti e le realtà territoriali. Tutto ciò è ancora più necessario se pensiamo al momento storico che vive l’Italia, tra le nazioni più colpite dal covid-19 ed in cui la pandemia ci accomuna in una condizione di insicurezza facendo sentire tutti più soli.

Apriamo le porte dei circoli e delle piattaforme online per promuovere il tesseramento 2020 prorogato, vista l’emergenza sanitaria in atto, fino ad aprile 2021, promuoviamo l’adesione al PD, ascoltiamo i cittadini, le comunità, rivitalizziamo i nostri valori fondanti, i nostri riferimenti ideali che funzionino da bussola di orientamento nelle decisioni da prendere. Apriamo, anche fisicamente, le porte dei nostri Circoli e delle nostre piattaforme online trasformandoli in spazi sociali, aperti e utili al territorio. Non ci serve un partito delle degenerazioni correntizie, ma un partito capace di farsi punto di riferimento nella società e nel panorama politico.

Per fare la differenza dobbiamo proporre idee-forza ed una efficace strutturata politica in grado di darsi ordini di priorità. Solo così possiamo arginare l'avanzata del populismo e del sovranismo che mettono a rischio la democrazia. Costruiamo una nuova comunità più ampia, plurale, progressista e ambientalista, aperta alla moltitudine di esperienze civiche e ricomporre le divisioni che troppo spesso hanno animato il Centrosinistra ed il Partito Democratico.

Abbiamo bisogno di tutti voi! Vogliamo aprire alle vostre idee, alle vostre competenze, al vostro entusiasmo, alla vostra esperienza!

Il nostro ruolo non si può esaurire nell'amministrare o nel fare opposizione, nel comporre coalizioni vincenti o perdenti nei territori e limitarci a tifare poi le amministrazioni. Non può esserci una buona e proficua amministrazione, senza radicamento nella società, connessione con i bisogni dei cittadini, soprattutto delle fasce sociali più deboli,, le aspirazioni ambizioni, le idee delle singole persone. Il Partito Democratico provinciale vuole lanciare a tutto campo l'invito a ritrovare la dimensione collettiva della comunità alla "Unità e Partecipazione", ma anche e soprattutto, al cambiamento ed al rinnovamento. Un messaggio che vogliamo diffondere e replicare su tutto il territorio provinciale, dai piccoli ai grandi comuni, passando per città significative come Teramo, Giulianova e Roseto degli Abruzzi. Abbiamo sfide e prospettive diverse in questi ultimi tre centri, che passeranno tutte inevitabilmente attraverso un nuovo e rinnovato PD. Questa strada dobbiamo percorrere, in questa direzione dobbiamo accelerare.

Valorizziamo momenti dedicati ai temi a noi cari, perché non possiamo più aspettare. Valorizziamo il merito e l'impegno perché, per costruire la classe dirigente, le competenze, l'entusiasmo, si possano creare spazi ed opportunità importanti quanto la militanza storica! Accogliamo e valorizziamo nuovi protagonisti a tutti i livelli, perché il PD diventi il partito del protagonismo giovanile e femminile! Diamo spazio alle persone ed ai territori della nostra provincia.

Un invito, il mio, che non ha esclusivo valore politico, ma anche e soprattutto di impegno civile e senso di responsabilità”.

"Non per l'io, ma per il Noi".

Piergiorgio Possenti

Segretario provinciale PD Teramo