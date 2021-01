IL COMUNE VUOLE SALVARE LA TE.AM, ECCO COME

Indirizzo chiaro e definito dell’Amministrazione comunale sul futuro della gestione del servizio di igiene urbana e degli altri servizi attualmente affidati alla Teramo Ambiente: ripristinare immediatamente la legittimità della società e degli affidamenti dopo anni di reiterata gestione precaria in proroga e asservita alle esigenze di scelte politiche che sono state pesantemente pagate dai cittadini teramani e che hanno determinato solo instabilità aziendale, svalutazione della società e incertezza occupazionale.

Ora è il momento di voltare definitivamente pagina, proseguendo nella strada del risanamento e del riordino amministrativo e finanziario in favore della comunità teramana. In questa ottica è imprescindibile valutare la possibilità e le condizioni per l’acquisizione delle quote detenute dal socio privato della TeAmper rendere la società di gestione della raccolta dei rifiuti a totale partecipazione pubblica nel dialogo con MOTE, ovvero procedere senza indugio ad altre forme di affidamento legittime e in linea con il rinnovato impianto della normativa regionale sull’AGIR.

La volontà dell’amministrazione comunale - peraltro già espressa nel programma elettorale – trova concreta attuazione nell’indirizzo approvato stamane con apposita delibera, la cui finalità è di garantire alla società una continuità aziendale e patrimoniale, nel rispetto della legislazione vigente e al fine della salvaguardia dell’occupazione.

La transazione crediti debiti tra Team e Comune, fortemente voluta e proposta dalla Società, che trovava il sostanziale accordo tra le parti e che sarebbe stata propedeutica all'indizione della gara a doppio oggetto è allo stato attuale congelata, dopo la sostituzione dell’amministratore delegato, dall'attuale AD che, legittimamente, ha inteso fare un supplemento di valutazione. Sono trascorsi due mesi, l’interlocuzione sta andando avanti ma non può essere protratta sinedie; ecco perché, proprio in considerazione del congelamento di cui s’è detto, il Sindaco ha avviato l’altra interlocuzione, inerente l’ipotesi che prevede l’acquisizione delle quote del privato al fine di rendere la società a totale partecipazione pubblica, unica strada possibile che garantisca la continuità dell’azienda.

L’amministrazione ha però imposto, innanzitutto a se stessa, tempi strettissimi per la soluzione dell’accordo; l’esigenza è di ripristinare la legittimità di TeAm, la regolarità dell’affidamento dei servizi dopo 10 anni senza contratto; non andare più in proroga e garantire la continuità. L’amministrazione farà il possibile, alle condizioni possibili: non c’è più futuro per una società partecipata con servizi in proroga, questa stagione si è chiusa.

I principi che guidano la giunta nella decisione fanno principalmente riferimento alla prospettiva di ridurre i costi generali di gestione mediante l’ottimizzazione e la razionalizzazione delle attività di servizio la valorizzazione e la riorganizzazione delle risorse umane, anche con l’eliminazione delle esternalizzazioni dei servizi e la riduzione dei costi fissi; l’ottimizzazione del servizio di gestione dei rifiuti con l’obiettivo di raggiungere il 70% entro il 31 Dicembre del 2022; la riduzione delle tariffe e l'efficienza del servizio.

“E’ nostra volontà, oltre che dovere - dichiara il Sindaco Gianguido D’Alberto - ripristinare senza più alcun indugio la legittimità della configurazione societaria della TEAM spa e degli affidamenti ad essa dei servizi pubblici comunali, attraverso le forme previste dalla legge, che escludano ogni possibilità di proroga del servizio. La prospettiva di una società pubblica in house, garantirebbe un controllo sulla stessa, rispettando i principi di efficienza ed efficacia del servizio e la soddisfazione dell'interesse pubblico. Con il socio privato intercorrono ottimi rapporti che fanno presagire un esito soddisfacente della complessa vicenda, che mi auguro porterà alla definitiva risoluzione della problematica dei servizi pubblici comunali affidati a Team."