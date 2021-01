VIDEO / I PRATI DI TIVO NON RIAPRIRANNO PER COLPA DELL'ASBUC: «SONO RAMMARICATO»

I Prati dei Tivo non riapriranno per un problema giuridico amministrativo per colpa dell'Asbuc. Lo ha detto il presidente della Provincia Diego Di Bonaventura. A pagare questo prezzo sarà tutta la provincia di Teramo. Il presidente della Provincia si dice molto rammaricato.

ASCOLTA DI BONAVENTURA QUI E SU R115