VIDEO / RUDERE DI VIA MUZII, RISTRUTTURATO CON FONDI PUBBLICI

Sarebbe stato ristrutturato con fondi pubblici, della protezione civile, per oltre 185 mila euro, il rudere di via Muzii che è di proprietà di un privato. La denuncia arriva in consiglio comunale da parte dell'esponente di Italia Viva, Giovanni Luzii. Pronta la risposta del vice sindaco Cavallari che sostiene l'opportunità messa in campo dal Comune.

