FABIO BERARDINI ENTRA NEL GRUPPO MISTO "CENTRO DEMOCRATICO-ITALIANI IN EUROPA" A SUPPORTO DI CONTE

“Oggi, assieme ad altri 5 colleghi provenienti dal Movimento 5 Stelle, ho aderito ad una componente del gruppo misto denominata “Centro Democratico- Italiani in Europa”.

Questa è un’adesione tecnica per cercare di costruire con il supporto del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.”

La crisi innescata da Renzi è una crisi folle che rischia di danneggiare l’Italia e tutti i cittadini italiani.

Noi, al contrario, siamo al lavoro per costruire e non per distruggere. Ora serve subito un’agenda politica con dei punti chiari per contrastare la pandemia e la crisi in corso.” Lo ha dichiarato il parlamentare Fabio Berardini per chiarire che nulla ha a che vedere con possibili adesioni con Italia Viva come qualcuno, erroneamente, ha ventilato.