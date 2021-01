VIDEO / BANDO PER 10 EDUCATRICI, I SEI NIDI RESTERANNO DEL COMUNE DI TERAMO

Sono due i bandi che pubblicherà il comune per assumere 10 educatrici all’interno degli asili nido per rinforzare l’organico. L’assessore Andrea Core ha assicurato che i sei nidi rimarranno in capo al Comune di Teramo.

ASCOLTA QUI CORE E SU R115