VIDEO / DAL COMUNE ARRIVA LA STRETTA SU ALCOOL E DISTRIBUTORI SELF SERVICE

Dopo gli episodi di ieri sera in piazza Orsini, il Comune passa a provvedimenti più ferrei. E’ in arrivo un'ordinanza che limiterà il consumo di alcol e imporrà la chiusura dei self service alle ore 18. Serrati saranno i controlli ed anche le sanzioni.





