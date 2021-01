VIDEO / COLLAUDATI I 47 OCCHI SULLA CITTA', A GIORNI TERAMO SARA' "SOTTO CONTROLLO" E SU CORONA, L'ASSESSORE DICE: «NON SE FA FINTA O NON CAPISCE PROPRIO»

Operazione di collaudo oggi per le 47 telecamere che vigileranno sulla Città di Teramo. Oggi si sono svolte le operazione propedeutiche all'accensione e tra qualche giorno, assicura l'assessore Di Bonaventura saranno accesse in perfetto accordo con le forze dell'ordine. L'occasione è servita all'assessore alle manutenzioni per replicare al consigliere Corona che oggi aveva diffuso una nota contro l'amministrazione proprio su questo argomento: «Non se fa finta - ha detto - o non capisce proprio».

