VIDEO / L'ASSESSORE VERNA PRESENTA LE NUOVE CORSIE CICLABILI E ANNUNCIA SANZIONI DA 80 EURO

L'amministrazione comunale di Teramo ha scelto il quartiere Cona per sperimentare le nuove corsie ciclabili miste per incentivare la mobilità sostenibile. Nonostante qualche perplessità sulla sicurezza, l'assessore Maurizio Selva annuncia l'abbassamento del limite di velocità e sanzioni da 80 euro per gli automobilisti che non rispetteranno le novità.

ASCOLTA QUI VERNA E SU R115