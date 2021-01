IL DEPUTATO ZENNARO PASSA ALLA LEGA

Il deputato del gruppo misto, Antonio Zennaro, ex Movimento Cinque stelle, e' passato alla Lega. Zennaro ha inviato oggi una lettera al presidente della Camera, Roberto Fico, per comunicargli la sua decisione di lasciate il gruppo misto e chiedere l'ingresso in quello della Lega.