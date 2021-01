ROSETO, TACCHETTI E' IL SEGRETARIO DEL PD

Il Partito Democratico regionale, in sintonia con il provinciale di Teramo, ha deciso di dare una guida certa al PD rosetano. Il Segretario Michele Fina ha infatti nominato Commissario del Partito di Roseto degli Abruzzi Simone Tacchetti, già membro della Segreteria provinciale e Segretario del Circolo di Cologna spiaggia.

Dopo le dimissioni del Segretario dell'Unione comunale, si è resa necessaria una operazione che riportasse chiarezza e trasparenza nell'agire del Partito Democratico che non solo è forza di governo della città, ma anche punto di riferimento di tanti iscritti e cittadini rosetani.

Le imminenti elezioni amministrative, per le quali il Partito Democratico è già al lavoro con idee e contenuti per la città a supporto dell'attuale Gruppo consiliare, la strategica importanza che Roseto degli Abruzzi ha , non solo in quanto seconda città della provincia per abitanti, ma anche per la sua posizione e le sue numerose risorse, hanno spinto il PD ad ulteriori riflessioni e azioni per riportare nel Partito rosetano un necessario clima di serenità che permetta di affrontare tutte le future sfide.

Il bilancio certamente positivo dell'attuale Amministrazione, ci impone di non disperdere quanto già messo in campo e di continuare, come Partito Democratico, a lavorare per il bene dell'intera Comunità di Roseto.

Esprimiamo tutto il nostro sostegno e un sincero augurio di buon lavoro a Simone Tacchetti.