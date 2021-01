VIDEO / IL CENTRALINO DEL COMUNE DI TERAMO NON FUNZIONA, I CITTADINI PROTESTANO E LUZII CHIEDE CONTO A CORE E FALINI

Anziani e meno anziani hanno problemi a raggiungere telefonicamente gli uffici e gli interni del Comune di Teramo. Tutto questo da diversi mesi, oltre sei mesi, da quando l'assessore con delega agli affari generali Sara Falini ha deciso di installare un moderno centralino. Nessuno risponde. C'è chi dice, perchè quasi tutto il personale è in smart working e chi racconta che il centralino non riporta sul telefono il numero di chi chiama e per questo motivo non puo' essere ricontattato. Qualche aggiustamento dovrebbe essere apportato al sistema centralino. «Gli assessori Core e Falini devono risolvere il problema - secondo il consigliere di opposizione Giovanni Luzii - che chiede ai due esponenti comunali di "fare il proprio lavoro" e trovare al più presto le soluzioni al problema».

GUARDA IL VIDEO E LE DICHIARAZIONI DI LUZII