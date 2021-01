VIDEO / ARRIVANO IN CENTRO QUATTRO NUOVE ECOISOLE PER BAR E RISTORANTI

Dopo la sostituzione dell'ecoisola in via Capuani con una nuova a moduli più bassi, color panna e con tanto di mappa della città, così da renderla più consona al centro storico, ne è stata installata una seconda vicino ai cancelli dell'area archeologica di largo Madonna delle Grazie, a servizio di diverse attività che insistono tra via Savini, il corso vecchio e l'area del santuario di Madonna delle Grazie.

ASCOLTA QUI E SU R115 MARTINA MARANELLA