VIDEO / TRECENTO PASTI AL GIORNO IN MENO DI 15 MINUTI RAGGIUNGONO CINQUE PLESSI SCOLASTICI DI TERAMO

Trecento pasti al giorno, due terzi dei quali in meno di un quarto d’ora raggiungono, da via Del Baluardo, i cinque plessi scolastici che non hanno una cucina interna: Risorgimento, via Tevere, De Jacobis, Fornaci Cona e Nepezzano.

E’ questa la forza di produzione giornaliera del nuovo centro di cottura comunale inaugurato alla scuola dell’infanzia De Albentiis a Teramo e gestito da Vivenda, che si e’ aggiudicata l’appalto, per la prima volta rende autonomo il comune nella preparazione delle diete per bimbi e alunni.

