VIDEO / IL COMITATO DI FRAZIONE DI SAN NICOLO' DENUNCIA: «ECCO COME SONO RIDOTTI I MARCIAPIEDI DI VIA DELLA PACE»

Ecco lo stato dei marciapiedi in via Della Pace. La denuncia pubblica arriva dal comitato di frazione di San Nicolo'. Non è possibile camminarci sopra a causa delle radici degli alberi, gli stessi sono impraticabili per i disabili.

GUARDA QUI E SU R115