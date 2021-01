CAMPLI, AL VIA LAVORI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO A CASTELNUOVO

Sono iniziati i lavori di consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico sul versante nord di Castelnuovo. L’intervento - per un importo complessivo di 1.100.000 € - ha l’obiettivo di prevenire eventuali dissesti idrogeologici e mettere in sicurezza il versante.



“Nel frattempo - dice il Sindaco, Federico Agostinelli - è in fase di progettazione l’intervento di consolidamento e messa in sicurezza del versante Siccagno, sempre a Castelnuovo. I tecnici sono al lavoro sul progetto che dovrà essere consegnato entro il 31 marzo”.