ECCO LO STATO DEL PARCO GIOCHI AL PARCO FLUVIALE, LA DENUNCIA DI BARTOLINI

La grande e benedetta potenzialità del nostro territorio quando si tratta di aree verdi è poco sfruttata. Soprattutto, quando si parla di parchi gioco per i più piccoli, o di aree ricreative in generale. Prendendo un esempio, che vale per tutte queste aree, anche quelle delle frazioni, il parco giochi dell’area fluviale sembra poco considerata. La poca manutenzione, con legni gonfi di acqua e strutture vecchie, non permette il pieno godimento di questo luogo. Tra l’altro, vicino a un asilo che ne potrebbe fare uso durante i periodi più soleggiati. Capiamo le difficoltà dell’amministrazione e i non ampi spazi finanziari, ma la compatibilità tra finanze pubbliche e fruizione delle risorse urbane potrebbe essere resa possibile anche usufruendo del regolamento sulle sponsorizzazioni. I privati cittadini ed imprenditori, sfruttando il tornaconto della sponsorizzazione, aiuterebbero così il comune a incentivare lo sviluppo di un luogo così bello e importante per tutta la cittadinanza. La denuncia arriva dal consigliere comunale Flavio Bartolini.