CROGNALETO ISOLATA PER COLPA DELLA TELEFONIA, IL SINDACO SUL PIEDE DI GUERRA

È vero che siamo nell’era della comunicazione digitale e informatizzata, ma a Crognaleto, così come in tutte le Aree Interne, gran parte della popolazione è composta da persone anziane, che non conoscono le nuove e avanzate metodologie ma per i quali unica soluzione per comunicare e chiedere eventualmente soccorso è il telefono fisso, ormai per molti superato, forse superfluo, ma per alcuni indispensabile ed insostituibile….

Eppure, come se non bastassero le tante difficoltà e gli innumerevoli tagli ai servizi essenziali realizzati ai danni delle zone montane, da diverso tempo nel territorio di Crognaleto la rete telefonica fissa risulta interrotta, senza possibilità di soluzione immediata!

Tale condizione crea uno stato di isolamento dell’intero territorio comunale e ovviamente determina una quasi totale disconnessione di tutti i presidi presenti, quali: uffici comunali, uffici postali, banca, farmacie, ecc.

Commenta amareggiato il Sindaco di Crognaleto Giuseppe D’Alonzo: “Siamo già impegnati, come Amministratori, a risolvere le varie problematiche legate all’emergenza epidemiologica in corso e alla ricostruzione post sisma, è assurdo dover affrontare anche delle questioni così banali. Il ripristino immediato della funzionalità di un servizio tanto importante come quello della telefonia fissa dovrebbe essere scontato, eppure così non è….sono giorni che siamo “isolati” e la condizione peggiore è proprio il silenzio assoluto nonostante le continue e ripetute segnalazioni fatte. Ed ancora, non può essere che in un momento così particolare il Sindaco, o chi per lui, non riesca a trovare un giusto interlocutore!!

Rivolgo, quindi, un appello al Prefetto per coordinare un tavolo di lavoro.”