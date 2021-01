ASILI NIDO, QUATTRO (COCCINELLA, ACCADEMIA DI POLLICINO, NIDO PINOCCHIO E LA CASETTA SUL FIUME) DIVENTANO PRIVATI

Asili nido, pubblicato il bando per l'affidamento della gestione ai privati. Saranno quattro i plessi interessati: il nido Coccinella, l' Accademia di Pollicino, il nido Pinocchio, intitolato ad Anna Ferrante, e la casetta sul fiume. L'importo totale, relativo alla prima annualità (dal primo settembre 2021 al 30 giugno 2022) è di 1 milione 144 mila euro, più Iva al 5%, ogni partecipante potrà richiedere un solo lotto o più lotti. Previsto anche un eventuale ulteriore rinnovo annuale. La base d'asta è differente per ogni plesso, ed è stata calcolata in base al numero massimo di bambini che ogni asilo potrà ospitare: per il nido Coccinella 232 mila euro, per l' Accademia di Pollicino 304 mila, per il nido Pinocchio 340 mila euro, per la Casetta sul fiume 268 mila euro. Per ogni nido è stata calcolata la necessità di un educatore ogni sei bambini, più due ausiliari e un coordinatore per ogni plesso. La gara verrà aggiudicata in base alle offerte economiche più vantaggiose per l'Ente, che dovranno arrivare al Comune entro il 15 febbraio.

GUARDA QUI LA DELIBERA DEL COMUNE